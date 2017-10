Afrique du Sud/Burkina Faso: 24 Etalons pour l'expédition de Johannesburg

Et compte tenu de cette nouvelle donne, Paulo Duarte fait savoir que le Burkina est condamné à gagner ses deux matchs tout en affirmant que son équipe va y arriver et se qualifier pour le rendez-vous de Russie 2018.

Pour le match de Johannesburg au début octobre, Paulo Duarte prévoit une préparation en Afrique du Sud à Pretoria ou Johannesburg où le groupe, dit-il, doit se retrouver en début de semaine du match. Il reste tout de même confiant même si désormais, le Sénégal et l'Afrique du Sud auront trois matchs à disputer contre deux pour le Burkina et le Cap Vert.

Paulo Duarte indique que Patrick Malo a commis une bévue de débutant face à Sadio Mané, provoquant le premier but sénégalais synonyme d'égalisation et bien d'autres fautes qu'il ne lui pas pardonnées.

Dans ce groupe, on note l'absence d'un autre défenseur, Patrick Malo de Smouha en Egypte et cela s'explique, selon le sélectionneur national, par des erreurs inexplicables, affirme-t-il, du joueur.

Dans cette liste de 24 joueurs on n'enregistre pas de véritables bouleversements. Le technicien portugais a renouvelé sa confiance aux cadres de l'équipe dont le capitaine Charles Kaboré qui revient d'une suspension d'un match après le match aller à Dakar contre les Lions de la Téranga, le Lyonnais, Bertrand Traoré, et son ainé de frère Alain Traoré.

