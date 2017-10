Burkina Faso: Wend Kuni Bank dans la poche d'Appolinaire Compaoré et la Banque de l'habitat à Ebomaf

Dans la même session, tenue le 27 septembre 2017 à Abidjan et non à Dakar, la Commission bancaire a délivré le quitus de la prise de contrôle de la Banque de l'Habitat du Burkina Faso (BHF) par l'autre homme d'affaires et entrepreneur, Bonkoungou Mahamadou du Groupe (Ebomaf). Selon des informations crédibles en notre possession, Ebomaf s'est rapproché de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) dirigé par son très discret DG, M. Bocar SY.

Après avoir soumis un dossier sous l'appellation Wari Bank International, l'homme d'affaires Appolinaire Compaoré avait été obligé à changer de nom et de retrouver un partenaire stratégique technique. Wend Kuni Bank s'est allié avec la BRM ( Banque Régionale des Marchés ) au titre de plateforme technique drivée par Alioune CAMARA et basée à Dakar.

Selon des sources de première main obtenues par Confidentiel Afrique, la Commission bancaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a, lors de sa dernière session du 27 septembre 2017 à Abidjan et non à Dakar, octroyé un agrément bancaire à Appollinaire Compaoré.

