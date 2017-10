Afrique: L'Etoile du Sahel en demi-teinte

Les buts d'Alaya Brigui et de Mohamed Ben Amor ont permis à l'Etoile du Sahel de remporter la première manche de la demi-finale de Ligue des Champions Total qui l'oppose à Al Ahly.

Mais le club égyptien n'a pas quitté bredouille la pelouse du Stade olympique de Sousse puisque le but de Salah Gomaa. Un but marqué à l'extérieur qui peut valoir de l'or à la fin du match retour à Alexandrie.

Rien n'est fait et on se doutait bien que le match serait serré. Le début de la rencontre a été plutôt favorable aux Etoilés comme l'indique le but de Brigui à la fin du premier quart d'heure (1-0, 16'). Mais ils ont ensuite perdu un peu de leur allant ce qui a profité aux Egyptiens devenus plus entreprenants, se montrant dangereux avant la pause devant la cage d'Aymen Mathlouthi.

Au retour des vestiaires, les Egyptiens n'hésitent pas à prendre l'initiative et trouve la récompense de leurs efforts sur une frappe de Salah Gomaa qui venait de prendre la place de Walid Azarou (1-1, 66'). La joie de la bande à Hossam El Badry sera cependant de courte durée puisqu'un tir puissant de Mohamed Amine Ben Amor surprenait le gardien d'Al Ahly, Sherif Ekramy (2-1, 74').

Rien n'est joué et ce ne sont pas les résultats des matches précédents depuis le début de la phase poules qui peuvent permettre de se faire un nom sur le futur finaliste. A domicile, Al Ahly affiche deux victoires et deux nuls. A l'extérieur, l'Etoile du Sahel est invaincue avec une victoire et trois nuls. On l'a compris, ce n'est pas sur ces deux lignes qu'il faut chercher le nom du finaliste.