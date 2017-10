Congo-Kinshasa: Crise politique en RDC - Les États-Unis en colère

Mais la surchauffe que cette gestion approximative cause à la population peut être considérée comme des crimes graves contre le peuple. Le nombre de morts causés par cette stratégie silencieuse d'extermination d'une population pour des fins politiques est difficilement perceptible et quantifié.

Sur le plan économique, la corruption et la mauvaise affectation des ressources publiques sont des éléments qui sont mis à contribution afin d'atteindre cet objectif. Les nominations de Samy Badibanga et, actuellement, de Bruno Tshibala découlent d'une volonté de doter le gouvernement d'un animateur politiquement faible, parce que sans base réelle ou coupé de sa base et le manipuler quitte à le jeter après usage.

Ayant compris que l'ONU, à travers ses structures spécialisées, cède au chantage, les États-Unis ont dénoncé de la manière la plus claire, par deux fois, cet état des choses. Washington veut qu'un ton ferme et des actions déterminées soient amorcées en RDC pour contraindre les tenants des violations permanentes des accords, voire la Constitution, de s'aligner sur le schéma de l'alternance.

La gestion de la crise politique en RDC a provoqué la colère des États-Unis. Le pays de Trump ne met plus de gangs pour accuser l'ONU de complaisance envers les autorités de Kinshasa qui ne se gênent pas de brimer les droits de l'Homme, tout en se livrant à des manœuvres éhontées de déstabilisation de leur propre pays pour se maintenir au pouvoir en dehors des élections et des prescrits de la Constitution.

