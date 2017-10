Burkina Faso: Coup de pédale du Président du Faso

Le coup de pédale du Président du Faso couru le dimanche 1er octobre 2017 sur l'avenue Charles-de-Gaulle a été remporté par Yacouba Yaméogo. Il a parcouru la distance de 79,200km en 1h59mn53s soit une vitesse moyenne de 39,638km/h. Cette compétition, qui était à sa première édition, a connu la participation de 122 coureurs venus de 35 clubs.

C'est devant le chef de l'Etat qu'a été donné le top de départ de cette compétition à 8h18mn. Les 122 coureurs avaient un circuit de 4,400km à couvrir 18 fois. Quand les forçats de la route furent libérés, il n'y a pas eu de round d'observation. Les prix alléchants de cette compétition et la distance assez courte a vite mis des fourmis dans les jarrets des participants.

Au 5e tour (22km), le rythme imprimé (39,859km/h) était tel que pas moins de 50 cyclistes avaient déjà décramponné. Le tamis opéré par la vitesse moyenne va garder les ténors en selle et ces derniers vont animer la course de bout en bout. Au 10e tour la vitesse moyenne ne décroît que très peu (39,739km/h) et toute tentative de semer la vigilance du peloton était vouée à l'échec.

Néanmoins un jeune coureur va tenter sa chance et s'attirer l'estime du public. Il s'agit de Paul Doumani, un jeune franco-centrafricain, élève à Bobo-Dioulasso et pensionnaire de l'AS-SIFA.

Au 10e tour, il appuie sur ses coups de pédale et fausse compagnie au peloton. Il affiche jusqu'à près d'une minute d'écart avec le reste de la troupe. Dans le public, les interrogations allaient bon train. Va-t-il aller au bout ?

Pendant 5 tours, il entretient le suspense avant que le peloton ne sonne la fin de la recréation. "Ca été une course très excitante car j'attendais cette occasion depuis un bout de temps pour pouvoir partir seul en échappée et me focaliser sur mes efforts seul pendant longtemps.

Je ne comptais pas partir assez vite mais quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité. Mais le peloton en a décidé autrement car il est rare qu'un coureur parte seul en échappée et arrive au bout” a martelé Paul Doumani. Cette tentative de fuite annulée, c'est donc groupé que le peloton lancera le sprint.

A la surprise générale, c'est le vieux briscard Yacouba Yaméogo qui se présentera en premier sur la ligne d'arrivée. "J'ai eu vent de la mise en jeu du trophée du Président du Faso, il y a trois semaines et je me suis donc bien préparé.

Quand la dernière échappée s'est formée avec deux coureurs à moins de deux tours de la fin, j'ai demandé à mes coéquipiers d'organiser la chasse car je ne voulais pas me contenter des accessits.

J'étais sûr de mes forces et mes coéquipiers ont fait le boulot pour la jonction. Il ne me restait plus qu'à achever le travail et je n'ai pas déçu”, a affirmé le vainqueur. Yacouba Yaméogo (ASFA) reçoit en plus du trophée la somme de 700 000FCFA et la prime spéciale de 1 000 000FCFA offerte par le président du Faso.

Il empoche, en outre, le prix spécial du plus ancien ayant terminé la course (100 000FCFA). Le prix spécial du plus jeune coureur le mieux classé est revenu à Paul Doumani (100 000FCFA).

Daniel Kabré (USFA), 2e reçoit 545 000FCFA et Abdou Sokondo (TAN ALIZ), 3e repart avec 400 000FCFA. "Le vélo est une épreuve dans laquelle le Burkina Faso excelle et s'est fait connaître au plan sous-régional qu'international.

Nous organisons chaque année le tour du Faso qui est un grand évènement du cyclisme mondial. Il était donc normal que je sois présent pour témoigner mes encouragements aussi bien à la Fédération qu'aux cyclistes pour leur engagement car c'est une épreuve qui est à la fois individuelle et collective et qui fait appel à la persévérance, à l'effort et à l'engagement.

Pour cette première édition, j'ai tenu à être présent pour signifier mon attachement à ce sport”, a fait savoir le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré à l'issue de la compétition.