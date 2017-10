Cote d'Ivoire: Une agence américaine accorde 524 millions de dollars d'aide au pays

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian sera ce lundi 2 octobre à… Plus »

Le manque de travailleurs qualifiés et les difficultés d'acheminement des biens ont en effet été identifiés comme les deux contraintes les plus importantes du pays. Le gouvernement ivoirien devrait ajouter 22 millions de dollars au programme de l'agence.

Deux secteurs bénéficieront des fonds dégagés : l'éducation, avec la construction de 84 écoles et un effort pour améliorer la scolarisation des filles. Et les transports, en particulier à Abidjan : le projet prévoit notamment de réhabiliter les routes dans la zone portuaire.

Une agence gouvernementale américaine octroie 524 millions de dollars à la Côte d'Ivoire. Ils seront investis dans les secteurs des transports et de l'éducation. La Millennium Challenge Corporation a été créée en 2004 par le Congrès, qui aide les pays en développement s'ils respectent une série de critères : bonne gouvernance, respect de la démocratie et des droits de l'homme.

