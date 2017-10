Burkina Faso: Le CDP en ordre de bataille pour la reconquête du pouvoir

Et à l'endroit de ceux qui avait des doutes et préconisaient la fin pour ce parti, Achille Tapsoba s'est montré rassurant. «Après des moments fort difficiles laissant croire que le CDP est mort après avoir agonisé, le CDP, reste encore vivant», a-t-il laissé entendre.

C'est «un bon signe pour la démocratie et pour la tolérance mutuelle qui illustre la maturité d'esprit d'un grand nombre d'hommes et de femmes politiques de notre pays», a fait savoir Léonce Koné, président de la commission ad 'hoc.

Ainsi, on notait la présence de Amadou Traoré du Parti des républicains, Yacouba Sawadogo de l'ADF-RDA, Soumane Touré du PITJ, Ali Badra Camara du RPR et bien d'autres.

Et pour y parvenir, Achille Tapsoba dit se référer à l'expérience acquise durant tout le temps passé aux commandes de la gestion politique au Faso. «Nous avons tiré toutes les leçons, tous les enseignements de cette période de l'histoire (... ) nous sommes prêts à corriger et à aller de l'avant», assure-t-il.

Et aujourd'hui, après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 qui ont abouti à la perte du pouvoir par ce parti, les premiers responsables entendent mettre tout en œuvre pour la reconquête du pouvoir «dans la légalité, la transparence». C'est en toute assurance que cette ambition a été dévoilée.

