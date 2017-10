Cameroun: Régions anglophones - Journée de contestation marquée par des heurts

Puis des groupes de manifestants se sont montrés, le drapeau de l'indépendance entre les mains. Un témoin les décrit. « Ils chantaient. Ils disaient "Biya doit nous libérer, Biya doit nous libérer, l'Ambazonia doit être libérée". Voilà le type de slogans qu'ils chantaient, décrit un témoin. Et puis ils essayaient surtout de hisser le drapeau indépendantiste. Devant le Parlement, ils ont réussi et ils ont presque réussi au gouvernorat, mais ils ont été immédiatement interceptés par les soldats. »

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Bakary Tchiroma, a expliqué que les forces de sécurité avaient reçu pour consigne de faire preuve de retenue. « Le gouvernement ne fera pas usage de la violence, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de véritable menace aux édifices publics, aux symboles de la nation, a-t-il confié à France 24. Et quand bien même il y aurait ces choses-là, nos forces de l'ordre ont reçu comme instruction de rester stoïques et de s'abstenir de faire usage des armes à feu. »

L'objet de toute cette détermination ? Leur volonté de hisser sur certaines places publiques le drapeau bleu et blanc de l'Etat imaginaire de l'Ambazonie, dont ils se réclament désormais. Dans les rues, ils ont défilé par centaines, dansant et chantant à la gloire de cet Etat.

