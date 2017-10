Jeune entrepreneur congolais œuvrant dans la fabrication des vins, du lait de soja et des jus naturels, Emmanuel… Plus »

Avec 6 points, Manisaspor est 15e et premier non relégable. Avec 5 longueurs de plus, l'Adana Demirspor est 9e.

Avec 9 points, Bursaspor et Sivasspor sont 10e et 11e.

Sivasspor bat l'armada d'Antalyaspor (Eto'o, Nasri, Djourou, Menez entraînés par le Brésilien Leonardo) sur le score de 3-1. Thievy Bifouma et Delvinz Ndinga étaient tous deux titularisés. Le premier, averti à la 8e, est impliqué sur l'ouverture du score à la 6e et a été remplacé à la 69e. Ndinga, lui, a été expulsé à la 57e : un carton rouge reçu pour une semelle sur le talon de Samuel Eto'o. La première expulsion de l'international congolais depuis ses débuts à l'AJA.

Réduit à dix à la 48e, alors que le score était vierge, le DAC Dunajska Streda s'incline sur le terrain du leader, le Spartak Trnava (0-2). La fin d'une belle série de six matchs sans défaite (1 nul et 5 victoires) pour le DAC, 4e avec 21 points.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.