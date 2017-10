Ile Maurice: Facettes cachées de... Anne Murielle Ravina - Future politicienne

interview

On ne finira jamais de le dire, les Miss ne sont pas des écervelées. Anne Murielle Ravina, la Miss Mauritius, s'apprête à recevoir son diplôme en science politique et relations internationales.

Elle se voit bien faire de la politique. Dans le futur...

Vous êtes la première Miss Rodrigues à être élue Miss Mauritius. Quel effet ça fait ?

Depuis qu'une première Rodriguaise a été élue Miss Mauritius, ce concours est devenu très populaire à Rodrigues. Je suis la première ex-Miss Rodrigues à être élue Miss Mauritius et c'est un honneur pour moi. Je suis vraiment très fière car mes efforts ont porté leurs fruits. De plus, c'est un exemple pour les autres car on doit se battre pour ce qu'on veut.

Le départ de cinq candidates du concours ne vous a-t-il pas dérangée ?

Au début si. Car j'ignorais si le concours irait de l'avant. Mais je dis merci aux organisateurs car malgré la défection des cinq candidates, on nous a donné notre chance. Je pense que chacun est libre de décider de ce qu'il veut dans la vie. Mais je trouve qu'elles ont pris leur décision sans vraiment réfléchir. La vie m'a appris que le succès ne vient pas sur un plateau d'argent. Il faut s'attendre à tout quand on participe à ce genre de concours. Il faut surtout être bien informé avant de se lancer dans une telle aventure. En d'autres mots, ces filles n'ont pas compris le sens du concours. La plupart d'entre elles n'ont d'ailleurs jamais participé à un concours auparavant. Moi si.

Aucun concours n'est parfait. Même au niveau international, il y a des couacs. Avant tout, il faut vivre l'expérience, apprendre de l'échec. Je parle par expérience. Je crois que les raisons avancées par elles étaient un prétexte car elles n'étaient pas contentes que j'aie décroché le titre de Miss Talent. Je crois qu'elles savaient que j'avais des chances de l'emporter car j'étais plus expérimentée qu'elles et au lieu de me le dire en face, elles ont trouvé des excuses. Ce qui est malheureux, c'est que des personnes les ont crues. Elles ont fait le mauvais choix.

Cela fait combien de temps que vous êtes à Maurice et qu'y faites-vous ?

Je vis à Maurice depuis 2014. Je suis venue pour mes études supérieures en science politique et relations internationales à l'université de Maurice. Je rentre à Rodrigues pendant les vacances. J'ai terminé mes études et j'aurai mon diplôme fin octobre. Je profiterai de mon année à Maurice non seulement pour me perfectionner académiquement, mais aussi en apprendre davantage sur les différentes cultures de l'île, les valeurs et la mode. Ce sera un plus pour moi de connaître les deux îles de notre République et de les promouvoir au niveau international.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

Avec mes colocataires et des amis, nous organisons parfois un pyjama party. On discute et on parle de tout, on regarde des films. On fait des jeux de société autour d'un bon repas. Mais la plupart du temps pendant les week-ends, je me repose. Je vais à la messe et à la découverte de l'île. Je suis très aventureuse. Je suis allée au Morne, fait l'ascension du Pouce. J'en profite pour découvrir la nature de Maurice. Parfois, je fais du shopping.

Parlez-nous de votre famille.

Je suis orpheline de mère depuis l'âge de 12 ans. Mon père s'est remarié. Et depuis, mon petit frère et moi vivons chez notre fantastique grand-mère. Des oncles vivent avec nous. Et j'ai des demi-soeur et frère avec qui je m'entends très bien, même si nous n'habitons pas ensemble. J'ai plein de cousins et de cousines. On habite tout près et depuis mon enfance, j'ai été très entourée. Je crois que c'est pour cela que je m'entends bien avec n'importe quel groupe de personnes.

Cuisinez-vous ?

Oui, mais la cuisine n'est pas trop mon truc. Depuis que je suis à l'université, j'ai appris à faire de bons plats grâce à mes amis. Et j'en suis fière. Je leur dois une fière chandelle. Je ne suis pas encore un cordon bleu mais je me débrouille.

Gourmande ou gourmet ?

Gourmet.

Un péché mignon ?

Des fruits confits.

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

Oui, je vais à la gym. Je fais de la course, du cardio. Je travaille avec des haltères et parfois quand je n'ai pas le temps d'y aller, je fais mes exercices à la maison avec un matériel fabriqué par moi. Mes bouteilles de lessive sont mes haltères. Je crois que je suis créative. J'ai toujours un plan B en réserve.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

A long walk to freedom de Nelson Mandela.

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les infos de midi et de 16 heures lorsque je suis au travail. Je viens d'être embauchée comme agent administratif dans une firme privée. Tout est arrivé en même temps !

Et la télévision ?

J'aime les séries policières, les télénovelas, et la senn kreol.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Un peu tous les styles. Pour moi, ce sont surtout les paroles qui comptent, mais j'aime bien le zouk, le Rythm and Blues, le reggae et le séga, bien sûr.

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

C'est d'être en famille.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

J'aurais voulu parcourir le monde et vivre pendant un temps sur un autre continent.