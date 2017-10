Ile Maurice: Interrogatoire des journalistes de l'express - Le mot «de-arrested» décortiqué

Tout sur le Yerrigadoogate

«Je ne comprends pas comment l'officier de police a dit aux journalistes présents que mon client était sous le coup d'une arrestation. For us, it was a choc to hear he was under arrest.» Déclaration de Me Yanilla Moonshiram, avocate d'Axcel Chenney qui avait été interrogé dans le cadre de l'affaire Yerrigadoogate. Selon cette dernière, c'est la première fois qu'une telle situation se produise.

«Dans le passé, personne n'a jamais été arrêtée après avoir donné sa version des faits à la police 'under warning' pour, par la suite, apprendre qu'elle est totalement libre de ses mouvements», explique cette dernière.

Mais justement, cela veut dire quoi «de-arrested» ? Selon Me Yanilla Moonshiram, qui compte 20 ans au barreau, l'article 30 (7) et 30 (7) (A) et de la Police and Criminal Evidence Act 1984 stipule qu'une personne peut, en effet, être «de-arrested» après avoir été sous le coup d'une arrestation.

Sauf que la personne doit être dans un lieu autre qu'un poste de police. Elle peut être libérée avant d'atteindre une station de police si l'officier est convaincu qu'il n'y a aucune raison évidente pour le maintien de son arrestation.

L'avocate persiste et signe. «Les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department n'ont jamais placé mon client en état d'arrestation. L'inspecteur Coothen du Police Press Office a diffusé une information différente à la presse.»