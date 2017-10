Ile Maurice: Melrose - Privés de «poudinn gréo», des prisonniers en rogne

Il ajoute que les chefs religieux et autres instances doivent comprendre que les détenus sont incarcérés pour avoir fait du tort à la société et qu'on ne peut leur accorder les mêmes privilèges que les gens qui mènent une vie «normale». «Au contraire, il faut les encourager à sortir de là, réhabilités.»

En fait, il s'est fait le porte-parole de ses 128 codétenus, qui jeûnent en ce moment, en prévision d'une fête religieuse. Ils auraient réclamé du pudding de semoule au personnel du pénitencier. «Nous voulions un mets consistant, qui nous aurait permis de tenir toute une journée. Au lieu de ça, on doit se contenter de pain et de beurre, qu'on nous sert à 4 heures du matin.» Avant de préciser : «Nou koné nou pa dan lotel sink zétwal. Nou pa pé rod stek, mé donn nou o mwin sa gréo-la», répète notre interlocuteur. Avant de raccrocher.

