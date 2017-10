Ile Maurice: Agression d'un officier de la Marine Commando - Un suspect veut retrouver la liberté

Il fait l'objet d'une accusation provisoire d'agression avec préméditation. L'un des individus soupçonné de faire partie d'un groupe de 25 personnes ayant agressé des membres de l'unité Marcos (Marine Commando) de la National Coast Guard (NCG) sur la plage de Tamarin, samedi 16 septembre, réclame sa libération sous caution.

Ce dernier, âgé de 17 ans, a comparu en cour de Bambous, samedi devant le magistrat Pritviraj Balluck. Il n'a pas accédé à la requête de l'accusé.

À la police, le mineur avait indiqué avoir participé à la bagarre mais affirme n'avoir agressé personne. Fait qui n'a pas convaincu le magistrat qui a déclaré que «the mere denial of applicant of having assaulted anyone does not per se affect the nature of evidence against him... ». De plus, a ajouté le magistrat, «il se peut qu'il manipule les preuves, interfère avec les témoins et rentre en contact avec les autres suspects recherchés. Ce qui rendra caduque l'enquête ouverte».

Par ailleurs, pour les besoins de l'enquête, le jeune homme devra participer à deux parades d'identification dans le courant de la semaine prochaine. L'une en présence de la victime qui est toujours hospitalisée et l'autre avec les témoins de la scène qui s'est déroulée sur la plage de Tamarin.

En ce qui concerne les autres personnes arrêtées, Jean Fabrice L'enflé, Jean Patrice L'enflé et Johnsley Andrew Joanna, elles ont chacune donnée une version différente du mineur lors de leur interrogatoire. Ces derniers n'ont fourni aucun nom d'autres suspects impliqués dans cette affaire.

Mis à part un sabre, les armes utilisées lors de cette agression n'ont pas été retrouvées. Le sabre en question a été envoyé au Forensic Science Laboratory à des fins d'analyse.

Le drame s'est joué, le samedi 16 septembre, sur la plage de Tamarin. Des officiers de la Marine Commando, en compagnie de leurs épouses, célébraient un anniversaire lorsqu'ils ont eu un accrochage avec des habitants de la localité. Un groupe de 25 personnes en possession d'armes tranchantes devait alors débarquer. Lors de la bagarre, l'un des officiers a eu le poignet sectionné.