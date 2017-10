Burkina Faso: Rentrée politique du MPP Sanguié

Tout commence par le dialogue et par la compréhension mutuelle et nous allons-nous parler pour remettre chacun dans son rôle pour donner confiance aux différents maires.

Et cette stabilité commence depuis les communes, les provinces, les régions afin d'être une réalité au niveau national. C'est pourquoi, le MPP a décidé de parler de cohésion dans les conseils municipaux et du parti dans le Sanguié, histoire pour lui d'apporter sa contribution au niveau national.

Pour le secrétaire général provincial du MPP, le Burkina Faso, après la sortie d'une série d'élections, des événements tumultueux de l'insurrection, la gestion de la transition, le coup d'Etat de septembre 2015 et les attentats, le pays est encore à la recherche d'une stabilité politique durable et d'une dynamisation de l'économie au ralenti.

Ce sera ensuite une série de discours prononcés par les différents responsables du MPP Sanguié qui ont marqué l'ouverture des travaux. De ces discours, on retiendra l'engagement et la détermination de la section MPP du Sanguié à maintenir le flambeau allumé dans toutes les contrées de la province.

Les 30 septembre et 1er octobre 2017, les militants des différentes structures du MPP de toutes les dix communes du Sanguié, et les cadres du parti vivant ailleurs se sont retrouvés à Réo, à la faveur de la deuxième conférence de la rentrée politique de leur parti. Avant le début des travaux, les militants du Sanguié ont observé une minute de silence en la mémoire du docteur Salifou Diallo, précédemment président du parti décédé le 19 août dernier.

La section provinciale du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a tenu, les 30 septembre et 1er octobre 2017, sa deuxième conférence de la rentrée politique. C'était sous le thème : « Le renforcement de la cohésion au sein des conseils municipaux et du parti ».

