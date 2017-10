Congo-Brazzaville: Emmanuel Grâce Balehola Miemoubanda - « La crise du Pool est un frein au développement de mes activités »

Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore bénéficié d'un soutien quelconque. Nous interpellons donc les ministres des PME et de l'artisanat, de la Jeunesse et de l'éducation civique parcequ'à ce jour, toutes nos doléances sont restées sans suite.

La majorité des gens qui sont à Kinkala m'appellent souvent lorsqu'ils organisent des manifestations. Sur le terrain, nous avons des difficultés avec les bouteilles Heineken, je ne peux pas livrer les produits dans les supermarchés parce que les bouteilles sont estampillées de cette marque. Le plus grand problème au Congo, c'est que nous n'avons pas une verrerie. Je suis obligé d'acheter les intrants à l'international notamment en République démocratique du Congo (RDC) et au Cameroun.

J'ai du matériel pour traiter les jus qui proviennent du département du Pool et d'autres sont stockés au port de Brazzaville faute de moyens financiers pour les dédouaner. J'ai une petite expérience d'autant plus que je dirige un orphelinat. Les jeunes m'aident pour le transport de la matière première en provenance du Pool.

« Je suis entrepreneur, fabriquant des jus et boissons bio, notamment des vins, du lait de soja et des jus naturels. J'ai été invité à présenter mes produits artisanaux pour les faire connaître au public congolais qui a l'habitude de les importer. Nous sommes basés à Nganga-Lingolo, à environ 17 km de Brazzaville, précisément à l'arrêt Malga.

Jeune entrepreneur congolais œuvrant dans la fabrication des vins, du lait de soja et des jus naturels, Emmanuel Grâce Balehola Miemoubanda a présenté récemment ses produits à la deuxième édition de la foire du « produire et du consommer local » regroupant des exploitants agricoles de Brazzaville.

