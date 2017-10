Burkina Faso: Rentrée politique du CDP - sous le signe d'une véritable relance

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a organisé sa rentrée politique, à Ouagadougou, le samedi 30 septembre 2017. La cérémonie marque la relance du parti sur le plan national après l'insurrection de fin octobre 2014 qui a entrainé sa perte du pouvoir.

Le siège du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), à Ouagadougou, était particulièrement bondé dans l'après-midi du samedi 30 septembre 2017. La raison, le parti tenait ce jour-là sa rentrée politique.

Les sujets abordés au cours de la cérémonie ont touché, entre autres, le renouvellement des structures du parti sur le plan national, la situation économique et politique du Burkina Faso, la campagne hivernale, la rentrée scolaire et quelques points sur la politique internationale.

Evoquant le premier point, le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba, a relevé que 38 sections et près de 250 sous-sections ont été validées ce même jour, dans la matinée, par le Bureau politique national (BPN), lors de sa 60e session.

Pour lui, cette rentrée politique était une occasion de célébrer les efforts que les militants ont fournis dans les provinces, communes, villages et secteurs pour permettre au parti de résister aux différentes étapes difficiles depuis l'insurrection populaire.

«Nous nous sommes retrouvés dans la volonté de reconstruire un parti plus fort, d'opérationnaliser nos structures pour affronter les défis politiques qui s'annoncent dans un futur proche.», a-t-il indiqué. Il a reconnu que son parti revient de très loin mais refuse de s'installer dans un fatalisme politique.

Mieux, la structure entend mettre son expérience à profit pour se consolider et revenir aux affaires. «Nous avons tiré leçon, non seulement de notre chute mais aussi de notre gestion du pays et nous sommes prêts à nous ressaisir et à améliorer nos actions. Nous sommes toujours confiants pour l'avenir du parti et du Burkina Faso.

Le problème n'est pas de tomber, l'essentiel est de savoir se relever avec humilité, franchise et efficacité.», a confessé M. Tapsoba.

En outre, de son avis, c'était une opportunité pour les membres et sympathisants de l'ancien parti au pouvoir de communier avec toute la famille politique burkinabè et marquer sa disponibilité au dialogue pour la réconciliation nationale.

Pour une justice équitable

De ce fait, il a témoigné sa gratitude à la dizaine de partis de l'opposition venus soutenir le CDP pour sa rentrée.

En ce qui concerne la situation économique du Burkina Faso, il a relevé que le Plan national de développement économique et social (PNDES) prend difficilement ses marques malgré le succès «apparent» de la conférence de Paris et l'adoption du Partenariat public-privé (PPP) comme mode d'investissement.

«A notre temps, on disait que la vie était dure, mais maintenant elle est devenue "Roch"», a ironisé le Pr de philosophie avant de prédire le retour du CDP au pouvoir pour «redresser les choses».

Il a fait noter que la campagne agricole en cours suscite des inquiétudes au vu des poches de sécheresse et les attaques des chenilles légendaires enregistrées dans certaines localités.

Ce qui l'a amené à dire que si gouverner c'est prévoir, les plus hautes autorités doivent prendre, au plus vite, les mesures idoines pour éviter une famine au peuple. Il n'a pas passé sous silence la rentrée scolaire et universitaire qui intervient dans une situation économique difficile pour les parents.

Sur le volet judiciaire, le premier vice-président du MPP a souligné que le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui va bientôt reprendre est une parodie de justice, une justice de vainqueur car avant ce procès, il devait y avoir celui des responsables de l'insurrection populaire de 2014 qu'il qualifie de coup d'Etat.

A ce propos, le président de la commission ad hoc du CDP, Léonce Koné, a dit espérer que les Burkinabè auront l'occasion de mettre tous les dossiers sur la table de discussion afin de s'expliquer, se dire la vérité et se pardonner mutuellement pour aborder l'avenir dans un autre état d'esprit que celui de la haine et de la défiance.

A l'entame de la rentrée politique, les militants ont observé une minute de silence en la mémoire de leurs camarades disparus qu'ils disent garder toujours dans les cœurs.