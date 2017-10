Burkina Faso: Mairie de l'arrondissement 7 de Ouagadougou - Les employés dans le cadre projet IMO mécontents

Ce qui n'est déjà pas acceptable. Le lundi 2 octobre 2017, nos enfants doivent reprendre le chemin des classes et nous ne disposons de rien. Nous sommes au nombre de 200 et le contrat est signé pour 6 mois ».

Ils nous ont calmés, en donnant à certains 30 000 F CFA. Toute chose qui ne s'explique pas. On nous a fait comprendre que les 7 000 F CFA seront gardés en banque pour qu'en fin de contrat on nous remette.

Notre travail consiste par exemple à nettoyer les endroits publics et nous avons souffert dans certains endroits tant l'insalubrité est grande et les risques très hauts.

Et d'ajouter : « Le travail que nous abattons est très rude et cela, dans des conditions difficiles. Nous avons non seulement commencé sans aucun gant de protection, et pire, il y a trois mois de cela, certaines femmes non pas reçu un copeck.

