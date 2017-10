Ile Maurice: Renversé par un van en rentrant de l'école - «Il est comme un bébé, mon bébé... »

Rayan est aujourd'hui âgé de 14 ans. Il est cloué au lit. «Il ne marche pas, ne bouge pas, il ne voit pas non plus et ne parle pas du tout», confie sa mère. L'adolescent requiert une attention de tous les instants. «Il est comme un bébé, mon bébé... Il n'avale que de la purée et il ne boit que du lait, quelques fois avec des céréales faciles à avaler.»

«Il était descendu du bus pour rentrer à la maison quand il s'est fait renverser par un van», raconte-t-elle. Mais elle ne souhaite pas en dire plus. La raison étant que «l'affaire sera entendue en cour le 17 novembre et notre avocat nous a conseillé de ne pas trop parler de ça».

