Burkina Faso: Produits impropres à la consommation

Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou a incinéré 25 tonnes de produits alimentaires prohibés et impropres à la consommation, le mardi 26 septembre 2017 à Fada N'Gourma. A l'occasion, le ministre a conduit une opération de contrôle inopiné des prix des produits de grande consommation et des fournitures scolaires.

Le département en charge du commerce continue de traquer les commerçants qui ne respectent pas les règles en matière de commerce et ceux qui mettent en danger la santé des consommateurs.

Des produits avariés saisis par les services de la direction régionale du commerce de l'Est et du Centre-Est ont été incinérés, le 26 septembre 2017, en présence du premier responsable en charge du ministère du commerce à Fada-N'Gourma.

Le premier acte du séjour du ministre Stéphane Sanou à l'Est l'a conduit sur une opération de contrôle inopiné des prix et la métrologie des produits de grande consommation. Cette initiative dans la cité de Yendabli intervient après celles de Bobo-Dioulasso et de la capitale Ouagadougou.

Au cours de cette opération dans les boutiques, la délégation a pu constater certaines anomalies. «Pourquoi les prix des fournitures ne sont pas affichés», a questionné le ministre dans certaines librairies.

Des anomalies ont aussi été décelées au niveau des poids des sacs de riz. Les agents de la métrologie ont pu constater des sacs de riz «dit de 25 kg» qui ne respectent pas les normes prescrites sur l'emballage. Les services ont, à cet effet, relevé, des sacs de 25kg qui pèsent en réalité entre 22 et 24 kg.

Le second acte du chef du département du commerce a été l'opération d'incinération de produits prohibés au centre d'enfouissement de la commune de Fada-N 'Gourma. Ce sont 25 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation saisis dans 26 localités des régions de l'Est et du Centre-Est qui ont été détruits.

Pour le ministre Stéphane Sanou, la circulation et la vente des produits prohibés sur le marché intérieur prennent de l'ampleur en dépit de l'intensification des actions de contrôle. «La distribution de ces produits, non seulement porte atteinte à la sécurité des consommateurs mais aussi constitue une concurrence déloyale.

C'est pourquoi les directions régionales chargées du contrôle économique et de la répression des fraudes sont à pied d'œuvre sur le terrain», a souligné le ministre du Commerce.

Les produits avariés saisis sont constitués de jus de fruits, de boissons gazeuses, d'huile alimentaire de biscuits et des médicaments prohibés.

Le ministre a aussi relevé que ces résultats sont le fruit d'un travail dynamique avec la participation des forces de sécurité et des populations à travers des dénonciations.