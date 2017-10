Tunisie: Renforcement du système de contrôle douanier

D'après les intervenants au séminaire, il y a une évolution importante de l'arsenal et des outils… Plus »

Le directeur général de la douane, Adel Hssan, a souligné que ces appareils développés permettront d'augmenter l'efficacité de ce corps lors des fouilles dans les ports et le contrôle du trafic des personnes et marchandises, rappelant que cette action s'inscrit dans le cadre du développement de la douane lancé depuis 2015.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a affirmé, lors de la cérémonie tenue à cette occasion en présence de l'ambassadrice de la Chine à Tunis, Bian Yanhua, que l'investissement alloué à l'installation du système de contrôle douanier est de 62MD, faisant savoir que ces deux appareils seront utilisés aux ports et points de passages frontaliers ainsi que sur les routes, afin de protéger l'économie nationale contre le commerce parallèle et la contrebande.

