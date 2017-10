Tunisie: Encore des dysfonctionnements

L'Assemblée des représentants du peuple n'est pas parvenue à élire un nouveau président de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie). La cause ? Comme il fallait s'y attendre, le fameux consensus a ses limites et les députés ont montré, encore une fois, leur attachement aux intérêts de leurs partis oubliant ceux des citoyens qui les ont élus.

Cet échec a quelques conséquences. Il démontre que l'Isie, qui est supposée être indépendante, et ses membres, à égale distance des partis, se trouve au centre des calculs politiques partisans. Et il semble que cela ne soit pas nouveau. La confiance du citoyen en cette instance sera, pour le moins, ébranlée. Il est alors prévisible que les électeurs se feront rares aux prochaines élections. Une autre conséquence : l'ARP perd aussi en prestige et en crédibilité, déjà entamés par d'autres dysfonctionnements.

Comme cette affaire de «falsification de signature» : 3 députés ont écrit officiellement à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi pour démentir avoir signé la pétition de recours contre le projet de loi organique relatif à la réconciliation administrative. Horreur et désillusion. Mais le lendemain, l'un des signataires soulignait qu'on n'a pas falsifié sa signature mais qu'on a utilisé une signature ancienne portant sur une précédente version du projet de loi en question. Ce genre de dysfonctionnement est difficilement acceptable de la part d'un élu. Est-ce pour cela qu'un député a proposé un Code de déontologie des élus ? On pensait qu'ils en avaient déjà un.

Le 8 septembre dernier, le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi signait la circulaire annulant celle en date du 5 novembre 1973 (n° 216) qui interdit aux Tunisiennes de se marier à des non-musulmans. Grande satisfaction de la majorité des politiques, des organisations, et de l'opinion publique. Mais aux municipalités de Sidi Bou Saïd et de La Marsa, on n'en a cure. Les services concernés ont refusé d'officialiser le contrat de mariage d'une jeune Tunisienne avec son partenaire étranger.

Le maire de Sidi Bou Saïd s'en explique : « La lenteur administrative empêche l'application effective de la nouvelle circulaire permettant le mariage d'une Tunisienne à un non-musulman. La nouvelle circulaire n'est pas encore parvenue à la municipalité de Sidi Bou Saïd». L'explication bancale vaut l'incident.

Selon le directeur commercial de la compagnie des phosphates de Gafsa, « la production du phosphate a connu une baisse estimée entre 40 et 50% entre 2010 et 2017 ». Par contre, l'agence de presse Reuters, citant le ministère de l'Energie, des mines et des énergies renouvelables, affirmait, en mai dernier, que « la production tunisienne de phosphate de l'Etat a augmenté de 46% durant le 1er trimestre 2017 ».

Et au cours des trois premiers mois, la production était de 1,33 million de tonnes, soit un retour à son niveau mensuel le plus élevé depuis 2010. Le gouvernement prévoyait même de doubler sa production de phosphate à 6,5 millions de tonnes en 2017. On aimerait quand même savoir la réalité de cette production.

Les touristes que l'on s'évertue à faire revenir en nombre en Tunisie ont été offusqués par le spectacle qu'offrait l'aéroport de Monastir et ils ont exprimé leur désarroi, certains déclarant même qu'ils ne reviendront plus. « Je suis très déçue ! Je viens en Tunisie depuis 20 ans et cela pour des séjours de deux à trois semaines.

Aujourd'hui j'exprime ma déception face à l'impensable ! Je n'ai jamais vécu cette situation. Il y a des mouches partout et disons le clairement il y a dans les toilettes de la m... par terre ! Comment voulez-vous que les touristes reviennent ici ? ».

De fait, le personnel de nettoyage était en grève d'où un spectacle désolant: poubelles remplies à ras bord, toilettes inutilisables, escaliers, sièges et moquettes salis par divers déchets.

Ce n'est qu'après ce tollé et la publication de vidéos et de photos que les autorités régionales ont décidé de réagir, et une réunion a regroupé, mercredi dernier, le premier délégué de Monastir avec les responsables syndicaux et les représentants des femmes de ménage grévistes, pour, enfin, trouver un terrain d'entente entre elles et la TAV, la société turque qui gère l'aéroport.

Pourquoi a-t-on laissé pourrir la situation sachant que des négociations ont été menées entre les deux parties, et que le personnel de nettoyage avait averti d'une grève de 3 jours ?

Les joueurs du Club Africain devaient se rendre en Afrique du Sud pour disputer, contre un club local, un match de qualification dans le cadre des demi-finales de la coupe de la CAF, n'ont pas pu embarquer faute de visas. Etonnant ce dysfonctionnement de la part des dirigeants de ce club pourtant habitués à ce genre de déplacement. Est-ce ainsi que l'on prépare psychologiquement les joueurs avant un match important ?