Cameroun: Alphabétisation - Les superviseurs pédagogiques outillés

Un séminaire de deux jours en vue d'imprégner les acteurs du ministère de l'Education de base sur le sujet a pris fin mercredi dernier à Yaoundé.

Près de 3,5 millions. C'est une estimation du nombre d'analphabètes au Cameroun en 2015, selon l'Unesco. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Education de base (Minedub), en partenariat avec l'Unesco, veut plus que jamais inverser la courbe. Pour combattre ce phénomène et promouvoir en même temps les langues maternelles, chaque maillon de la chaîne pédagogique doit jouer sa partition.

C'est dans cette optique qu'étaient réunis mardi et mercredi derniers à Yaoundé, les superviseurs pédagogiques des dix régions du pays au rang desquels les inspecteurs coordonateurs de l'éducation, les inspecteurs régionaux de pédagogie et les conseillers pédagogiques régionaux, autour d'un séminaire organisé conjointement par les deux entités.

La volonté affichée étant d'aider les jeunes et les moins jeunes analphabètes à apprendre leurs langues de cœur, afin qu'ils contribuent au développement et à la démocratie dans leur pays. Présidés par le Pr. Justina Afemajong Njika, inspecteur général des enseignements au Minedub, représentant le ministre, les travaux avaient pour but de « permettre à la chaîne de supervision pédagogique du ministère de l'Education de base, chargé de l'alphabétisation, de l'éducation de base non formelle et de la promotion des langues nationales, d'être efficace et efficient dans son rôle de superviseur de l'alphabétisation au Cameroun », a indiqué Claudette Ndayi, inspecteur de pédagogie chargée de l'alphabétisation et de la promotion des langues non formelles au Minedub. Ce département ministériel est appuyé dans sa tâche par plusieurs organisations nationales et internationales à l'exemple de l'Unesco, la SIL, Plan Cameroun et l'Unicef.