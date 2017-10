Ile Maurice: Mr World Mauritius - Les critiques sortent du slip

Ils se cachaient derrière les grandes robes des candidates. Et leurs muscles saillants tout comme leurs torses luisants auraient pu passer inaperçus.

La raison étant que les candidats au concours Mr World Mauritius, organisé en même temps que la finale de Miss Mauritius, la semaine dernière, n'ont pas eu le luxe de se pavaner dans différentes tenues, contrairement aux filles. N'empêche qu'ils ont eu droit, eux aussi, à leur lot de critiques, émanant des internautes, notamment.

Surtout pendant la fatidique séance de questions-réponses. «Fer zom gagn onté sa !» lançait ainsi Didier, tout en tirant son slip sur sa tête, pour le plus grand bonheur de sa femme. «Décidément, ils sont pires que... » Remarque machiste censurée.

«J'ai l'impression qu'ils font de la figuration», rigole pour sa part Valérie. «Les filles sont beaucoup plus 'débrouillardes'. Les garçons n'étaient pas préparés, on dirait. Il ne faut pas uniquement montrer ses muscles, il faut également en avoir dans la tête», renchérit une internaute. «Apré éna ladan pou... » Commentaire sexiste censuré.

Mais les remarques désobligeantes n'ont nullement refroidi ces Messieurs. Les 12 participants au concours continuent ainsi à interagir avec les «fans» à travers leurs pages officielles Facebook, entre autres. Les photos, suggestives, lascives, ont été likées des centaines de fois, surtout par ces Dames.

Le grand gagnant, le Mr World Mauritius 2017, Alexandre Curpanen, compte ainsi plus d'un millier de «j'aime» sur sa page. Ces photos, sur lesquelles il est torse nu ou en slip kangourou, ont transporté certaines, virtuellement, au septième ciel.

Sans parler du numéro chaud bouillant qu'il a présenté lors de la phase Mr Talent. Et lors duquel il a joué les chippendale, tout en entonnant la chanson culte de Joe Cocker You can leave your hat on. Oui, ça y est, on a trouvé le Magic Mike local. La musculature, d'ailleurs, est (presque) aussi bien que Channing Tatum..

Pour d'autres, c'est la confiance en soi qui a été gonflée à bloc. «J'ai appris à mieux marcher et à rester calme devant un public», soutient ainsi Krishna Mungla.

Pour Madhav Ladoua, ce concours est «vraiment magnifique et compétent» (sic). Il ajoute : «Il y a beaucoup de répétions à faire et aussi, on nous a appris comment nous comporter en public. On a aussi appris à combattre la drogue, la cigarette, puisqu'on a fait des projets basés sur des jeunes mauriciens... » (sic)

Un autre participant, lui, déplore certains aspects du concours. «On nous empêchait de parler aux filles, je trouve ça nul... »

Qu'en est-il des critiques des internautes ? «Il y a des gens qui ne font que ça, quoi que vous fassiez. Ils s'assoient derrière un écran et se moquent des gens. Au moins, nous, on a eu le courage de se présenter.» Avis aux détracteurs.