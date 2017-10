Burkina Faso: Déstabilisation du pays - Des OSC appellent à plus de fermeté pour la sécurité

« Il est trop facile de demander de les libérer, seul le juge peut libérer », a renchéri l'un d'entre eux. Une autre voix s'est voulue plus péremptoire en ces termes : « Nous n'accepterons jamais une justice de compromis et de compromission avec des fossoyeurs ».

L'appel à la libération de certains prisonniers, ces derniers temps, est dénoncé par les organisateurs de la croisade qui ont estimé que la Justice est maintenant indépendante et elle seule doit décider de la libération ou non des prisonniers.

Par ailleurs, le Rassemblement des OSC a demandé au ministre de la Sécurité plus de fermeté, et lui a aussi demandé de prendre les dispositions idoines en faveur de la sécurité intérieure du pays.

Le retour de Blaise Compaoré, à leur avis, va permettre de situer les responsabilités sur les crimes commis au Burkina depuis 1987, notamment l'assassinat du Capitaine Thomas Sankara, non encore élucidé et dont l'affaire est en justice depuis longtemps. « Nous voulons le retour de Blaise Compaoré pour qu'il dise ce qu'il a fait de Thomas Sankara, Henri Zongo, Lingani », ont ajouté les membres du Rassemblement.

