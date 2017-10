Tchad: La gifle de Trump à Déby

C'est au Tchad de prouver le contraire et sa sincérité dans sa lutte contre ceux qui menacent aussi les Etats-Unis et leurs intérêts à travers le monde. Le Soudan a bénéficié de la faveur de Donald Trump.

On comprend donc aisément pourquoi l'Union africaine et même la France trouvent surprenante et injuste cette mesure américaine qui s'applique, jusqu'à nouvel ordre, aux compatriotes d'Idriss Déby Itno.

Nous n'accepterons pas dans notre pays ceux que nous ne pouvons pas bien contrôler ». Vu le rôle que ce pays a joué et continue de jouer dans la lutte contre le terrorisme au Nord Mali et contre Boko Haram du Nigéria, c'est difficile de croire qu'il héberge en même temps des terroristes.

Mettre le Tchad sur un pied d'égalité que l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen surprend plus d'un. Des chercheurs, étudiants, hommes d'affaires tchadiens qui envisageaient atterrir au pays de l'Oncle Sam vont devoir patienter ou reprogrammer leurs GPS pour d'autres destinations.

