Burkina Faso: Médias - Justin Coulibaly sera inhumé ce soir

Militant engagé, l'illustre disparu était depuis, le 14 mars 2015, secrétaire général d'honneur du SYNATIC. Avant d'être conduit à sa dernière demeure, une veillée de prière a été organisée, le samedi 30 septembre 2017 à son domicile à la cité AN IV (Tampouy, non loin de la mairie de l'arrondissement).

Celui que la presse pleure a marqué le monde syndical. Il a milité dans de nombreux syndicats et mouvements de défense des droits humains comme la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude, la corruption et contre l'impunité et pour les libertés (CCVC) et l'observatoire international des personnes vivant avec le VIH/SIDA de l'Union interafricaine des droits de l'Homme (UIDH).

Le monde de la presse est en deuil. Le journaliste Justin Coulibaly a tiré sa révérence, le vendredi 29 septembre dernier à l'hôpital Yalgado-Ouédraogo, à l'âge de 65, par suite de maladie. Journaliste à la retraite, Justin Coulibaly a été membre-fondateur du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) et du centre national la presse Norbert-Zongo.

