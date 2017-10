Afrique: Pays africain les plus attractifs - Le pays absent du Top 10

La rétrogradation à la cinquième place du Ghana est principalement attribuable à la détérioration des indicateurs de perception de la corruption et la faiblesse de la libéralisation de son économie. Le Kenya qui pourrait céder sa place de superpuissance de l'Est au profit de l'Ethiopie, à la fin de cette année, maintient sa 6è place. La Tanzanie en gagne deux pour se positionner numéro 7.

« Au cours des trois dernières années, certains gouvernements africains ont dû mettre en place des coupes budgétaires importantes et douloureuses, annoncer de multiples dévaluations de leur monnaie et adopter des politiques monétaires peu accommodantes, en raison de la baisse significative des revenus traditionnels », a déclaré Celeste Fauconnier, analyste chez RMB Africa et coauteure du rapport. Pour la première fois, l'Afrique du Sud perd sa première place au profit de l'Egypte, désormais destination la plus attractive d'Afrique.

Le récent rapport « Où investir en Afrique 2018 » publié par la Banque d'investissement Rand merchant bank (Rmb) révèle les pays les plus attractifs pour les investisseurs. L'une des conclusions les plus importantes de cette septième édition est que l'Afrique pourrait se retrouver au bord d'une catastrophe si elle ne diversifie pas son économie.

