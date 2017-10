Afrique: Coupe du monde U-17 - La Guinée pour une cinquième participation

Inde 2017 constitue la cinquième participation de la Guinée à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Le Syli Cadet est, avec le Nigeria et le Congo, l'une des trois premières nations africaines à avoir participé à l'événement.

Avec deux victoires, deux nuls et deux défaites, les Guinéens avaient fini au quatrième rang de Chine 1985. Quatre ans plus tard en Écosse. ils ont raté le train de la deuxième phase, alors qu'ils avaient pourtant fini la phase de groupes invaincus (3 nuls).

Lors de sa troisième tentative, en 1995, la Guinée a battu le Portugal mais ses défaites face à l'Argentine et au Costa Rica l'ont privée de la suite. Enfin, lors de Chili 2015, le Syli Cadet n'a pas passé le premier écrémage, en concédant un nul à l'Angleterre (1:1) et deux défaites au Brésil (1:3) et la République de Corée (0:1).

En route pour l'Inde

La participation de la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations U-17 de la CAF était déjà marquée du sceau de la force mentale. Les Guinéens ont été menés 0:1 à l'aller et au retour du tour qualificatif contre le Maroc, et sont revenus les deux fois au score avant de s'imposer aux tirs au but en terre marocaine.

Lors de la phase finale au Gabon, ils ont démarré en trombe avec un 5:1 face au pays hôte, avant de concéder un nul 1:1 au Cameroun.

Le nul vierge face au Ghana a suffi pour qualifier le Syli pour les demi-finales et le tournoi mondial. Battus aux tirs au but par le Mali dans le dernier carré (0:0, 0:2 t.a.b.), les Guinéens ont quitté le tournoi avec la médaille de bronze (3:1 contre le Niger).

Le sélectionneur

Souleymane Camara doit son surnom "Abedi" à son admiration pour l'ancienne légende du Ghana Abedi Pelé.

Ancien meneur de jeu comme son idole, Camara est réputé en Guinée pour avoir longtemps brillé en tant qu'entraîneur-joueur. Il a notamment remporté deux coupes nationales avec le FC Séquence.

Nommé entraîneur du Satellite FC, en première division guinéenne, en décembre 2016, il a dans le même temps façonné une équipe U-17 qui a brillé en Coupe d'Afrique U-17, et qui espère frapper un grand coup sur la scène mondiale.

La stat

6 - Outre la troisième place de la CAN U-17 2017, la Guinée a décroché une autre récompense au Gabon puisque le Soulier d'Or récompensant le meilleur buteur du tournoi est revenu à Djibril Fandjé Touré, qui a marqué six fois.