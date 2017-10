Tunisie: Une pause culturelle à positiver

Encore heureux que des actions impulsées par des privés ou par des institutions culturelles publiques sont programmées à l'orée du mois courant. Ainsi, la 6e édition de l'événément «Dream-city» concocté par Sofiane et Selma Ouissi (du 4 au 8 octobre) représentera une belle occasion pour animer la Médina de Tunis.

Cette année, le collectif théâtral berlinois «Rimini Protokoll» propose «Remote X Tunis», une performance immersive où les spectateurs guidés par un groupe de 50 personnes seront acteurs sur une scène qui n'est autre que leur ville. Côté action publique, le TNT (Théâtre national tunisien) entamera les 6, 7 et 8 octobre un cycle de représentations de la dernière création de Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar «Peur(s)» dont la première mondiale a été donnée, en France, aux «Francophonies en Limousin», le 26 septembre.

«Peur(s)» ouvre la voie aux quatre autres créations du TNT qui seront programmées au fil de la saison culturelle 2017-2018. Cela sans compter les reprises théâtrales de la saison écoulée, ainsi que les pièces qui seront programmées lors des JTC (Journées théâtrales de Carthage), prévues en décembre 2017.

Voilà qui confirme, à travers le timing de ces actions, que la vie culturelle et artistique ne reprend réellement ses droits, sous nos cieux, qu'après la longue parenthèse succédant aux festivals d'été.

Or, pourquoi les espaces culturels publics, entre centres et maisons de la culture, que compte le pays, ne profiteraient-ils pas, au moins, de cette pause pour faire le bilan des activités menées lors de l'année écoulée, tout en engageant une vraie réflexion concertée.

Réflexion impliquant des artistes et des hommes de culture des différentes régions et/ou quartiers concernés. Cela dans le but d'arrêter une programmation judicieuse ciblant et répondant aux attentes de chaque public respectif. Lequel pourrait être, en partie, sollicité, afin d'exprimer ses attentes.

Or, jusqu'ici, les programmes et les activités des espaces culturels publics sont verticalement parachutés, balayant ainsi toute dimension participative. C'est pourquoi opter pour des bilans suscitant la réflexion, dans un climat démocratique favorisant la participation des compétences et de plusieurs parties concernées, serait du meilleur effet. Et des plus positifs.