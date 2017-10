Tunisie: Quand sport et culture font bon ménage

Cette course à pied est organisée en collaboration avec la Municipalité de Carthage. De l'Acropolium de Carthage en passant par le Théâtre Romain, cette course propose aux adeptes de ce sport de voyager dans le temps, à la découverte des vestiges de l'ancienne cité punique.

Carthage, lieu de pouvoir, mais aussi une ville chargée d'histoire qui se laissera donc découvrir à l'occasion de la troisième édition de cet évènement sportif. L'ouverture du village et des animations aura lieu tôt, à 7h00. Le départ de la course est fixé à 8h30. Le parcours s'étalera sur 16 kilomètres et l'arrivée des premiers coureurs est prévue à 9h15.

Une manière originale pour promouvoir le tourisme tunisien

Les habitués de la course «Run in Carthage» découvriront un nouveau parcours modifié et imaginé par les organisateurs. Des paysages olympiens qui se dévoilent à travers les vestiges de la cité Didon. Des lieux époustouflants, classés «patrimoine de l'Unisco», à l'instar des Citernes de Carthage avant de passer par les fleurons de la Banlieue nord, La Marsa et Sidi Bou Said.

Bref, le «Run in Carthage» marie si bien sport et culture. Une manière originale pour promouvoir le tourisme tunisien, loin des clichés habituels.

La Tunisie est un pays chargé d'histoire. On a besoin de ce genre d'évènements sportifs pour promouvoir la destination Tunisie comme un haut lieu gorgé d'histoire et de culture où c'est également un pays où il fait bon vivre.

Hommes, femmes et enfants, vingt-deux nationalités, un cadre olympien de rêve : le «Run in Carthage» est le rendez-vous incontournable pour bon nombre de nos concitoyens et d'étrangers. L'occasion rêvée pour se retrouver en famille ou entre amis et faire de nouvelles rencontres de personnes venant d'autres pays à la découverte d'une Tunisie mythique.