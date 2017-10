Tunisie: Pour un dépassement de soi !

Toutefois, il sera peut-être temps que Simone abandonne ses remaniements intempestifs du onze rentrant et s'en remette pour une fois à la continuité. Reprendre à un élément près le onze qui a beaucoup puisé dans ses énergies pour arracher la qualification face au Mouloudia d'Alger ne serait pas une mauvaise chose. Surtout que les compartiments du milieu et de l'attaque ont témoigné de beaucoup de générosité, à défaut d'un punch étonnant.

Il faudra leur ajouter Bilel El Ifa, un arrière de grande expérience pour composer un axe à trois défenseurs selon la formule que privilégie l'ancien attaquant du Milan AC à l'extérieur. On passera ainsi d'une défense à quatre à une autre à cinq (ou à trois en phase offensive). Au milieu, on prête au coach «rouge et blanc» l'intention d'aligner Darragi d'entrée dans un contexte où la priorité ira toutefois à la récupération, au replacement, à l'interception et au repli rapide.

Le quart de finale retour lui a livré suffisamment d'indications quant à la forme actuelle de ses joueurs. Dimanche dernier, les joueurs alignés en défense: Belkhither, El Abdi, Jaziri et Apoku tiennent la corde. La complémentarité entre Jaziri et le nouveau pilier ghanéen commence à s'installer.

