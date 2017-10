Tunisie: Renforcer les cycles de formation en faveur du cadre médical

Une récente étude sur «les besoins non satisfaits en matière d'utilisation des moyens de contraception dans les gouvernorats de Kairouan et de Kasserine», réalisée par l'Association tunisienne de la santé reproductive au mois de mai dernier, a recommandé l'impératif de renforcer la formation au profit du cadre médical afin d'assurer une meilleure sensibilisation aux femmes dans ces deux gouvernorats et pouvoir les encadrer en matière d'utilisation des moyens contraceptifs.

Les résultats de cette étude ont été présentés lors des travaux de la table ronde organisée vendredi à Tunis, sur la contraception... acquis, défis et perspectives, à l'initiative de l'Office national de la famille et de la population (Onfp), à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de contraception, le 26 septembre de chaque année. Cette étude souligne l'importance d'améliorer la qualité des services fournis et la nécessité de favoriser les moyens en ressources humaines et financières dans le domaine de la santé reproductive à Kasserine et Kairouan. L'étude recommande également la nécessité de favoriser les moyens de contraception dans les différents centres de santé.

Malgré la disponibilité des moyens de contraception, les rapports internationaux font état de quelque 80 millions de grossesses indésirables par an. Selon ces rapports, 25% des femmes ont recours à l'avortement et dans la plupart des cas l'avortement est effectué dans des conditions non adéquates provoquant ainsi la mort de 70 mille femmes.

Figurent au programme de cette rencontre des interventions scientifiques et des témoignages portant sur la santé reproductive et l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant.