Tunisie: «Prêts à relever le défi»

interview

Nul doute que le souvenir de notre sacre de 2007, suivi de notre brillante participation en coupe du monde des clubs au Japon, reste toujours vivant et impérissable dans ma mémoire, c'était carrément le tournant de ma carrière. Mais, entre l'histoire et la réalité, il y a vraiment un fossé, du fait que chaque match a sa propre vérité et ses propres paramètres contextuels.

Le monde du football est basé entre autres sur la notion de relativité. La confrontation de ce soir est certes bourrée de messages et de symboles, mais la réalité du terrain est totalement autre. Une chose est certaine, on dispose d'une équipe et d'une pléiade de joueurs capables d'aller au bout de leurs intentions et de rééditer la performance de 2007.

Votre présence ce soir revêt un caractère fétiche auprès du public de l'Etoile mais «cauchemardesque» pour les Egyptiens, c'est une responsabilité accrue qui pèse sur vos épaules ?

Je ne vois les choses de cette manière, comme je viens de le dire, l'histoire c'est l'histoire, le terrain c'est le terrain. Certes, j'ai la chance de pouvoir être là ce soir et surtout de faire partie de cette génération aussi talentueuse que celle de 2007, je ferai de mon mieux pour apporter ma contribution, mais le plus important c'est l'équipe, le groupe et non pas Amine Chermiti.

Comment voyez-vous le match de ce soir ?

Ce sera une rencontre âprement disputée entre deux ténors du continent qui se connaissent parfaitement, avec une connotation principalement tactique et surtout où il y aura beaucoup d'engagement physique de part et d'autre. Nous tenterons comme d'habitude de tirer profit de nos points forts et de gérer au mieux les temps faibles de la rencontre.

Quelle est la clé de la rencontre de ce soir ?

Tout d'abord, il ne faut surtout pas encaisser de but et jouer avec beaucoup d'équilibre, outre le fait de ne pas céder d'espaces devant des Egyptiens habiles et capables de faire la différence à n'importe quel moment, comme c'était le cas face à l'EST. On doit être patients, éviter toute sorte d'affolement et penser au fait que nous pouvons sceller le sort de la rencontre même à la fin du match qui se jouera sur de petits détails mais qui seront déterminants.

Un message pour le public de l'Etoile ?

On a de la chance à l'Etoile d'avoir un public aussi imposant et précieux, surtout dans les moments difficiles; il a même été, sans exagération aucune, derrière de nombreuses victoires et sacres. Aujourd'hui, on parle du «chaudron» du stade Olympique de Sousse. Je lui demande de nous soutenir jusqu'au bout comme il l'a merveilleusement toujours fait, surtout dans les moments délicats.En contrepartie, nous n'épargnerons aucun effort pour le rendre heureux.