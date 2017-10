Tunisie: Un programme de réhabilitation...

Un programme de réhabilitation et de réinsertion socioéconomique des femmes détenues sera prochainement mis en place

Ce programme intervient dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du plan de développement au titre de 2016/2020 relatif à la réinsertion socioéconomique des femmes et jeunes filles incarcérées et de l'accord conclu entre les ministères de la Justice et de la Femme.

Dans ce contexte, une équipe de la Direction des affaires de la femme au ministère des Affaires de la femme, et de l'Enfance a effectué, ce vendredi, une visite de travail à la prison civile de Kasserine.

Constituée de délégués régionaux des affaires de la femme et de la famille et de représentants de la Direction générale de la rééducation, cette équipe a également effectué des visites aux prisons de Messaâdine (gouvernorat de Sousse), de Jendouba et de Médenine.

D'autres visites seront effectuées, dans les prochains jours, dans cinq autres unités pénitentiaires (Gafsa, Le Kef, La Manouba, Sfax, et Mghira).