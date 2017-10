Tunisie: L'OB devrait éviter le pire !

« Le nouveau comité directeur s'est attelé à régler cette situation depuis août 2017 même s'il ne connaît pas le joueur et malgré toutes les difficultés et la situation difficile dont il a hérité » a précisé le président de l'OB. La Fifa rappelle-t-on, a sanctionné l'OBéja en déduisant 6 points de son total au classement pour n'avoir pas versé la prime de formation de 40 mille euros (119 mille dinars environ) au profit du joueur Skander Tlili qui avait rejoint le club nordiste, apprend-on auprès du porte-parole de la Fédération tunisienne de football:

Bedouihech a souligné que l'Olympique de Béja s'est démené pour régler la prime de formation d'un montant de 119 000 dinars que le club doit au joueur Skander Tlili depuis 2012. Il a précisé qu'un accord a été conclu lors d'une réunion au ministère de la Jeunesse et des Sports avec la Fédération tunisienne de football pour que cette dette soit payée et qu'elle soit déduite de la prime versée au club, affirmant que le virement est en cours :

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.