Tunisie: Le Sfax Railways Sports vire en tête

A Soliman, l'OB, déjà empêtré dans une situation difficile (retrait de points de la Fifa), n'a pu gagner du côté de Soliman. C'est pourtant Béjà qui a ouvert le score par l'ex-Stadiste Haithem Ben Salem, avant que l'AS Soliman n'accroche le nul par Oussema Ben Ayed. Enfin, un autre nul a sanctionné les débats entre le SA Menzel Bourguiba et l'Olympique de Sidi Bouzid. Le Samb a marqué grâce à un doublé de Taieb Ben Zitoune. L'OSB a gardé la main grâce à des réalisations d'Aymen Slimi et Taieb Ben Zitoun.

Au sein du groupe B, Jendouba semble être dans une bonne dynamique. Une courte victoire aux dépens de l'ASD a permis aux Nordistes de virer en tête. Najeh Hamadi, Mahmoud Bouabdallah et Oussema Ben Maamer ont été les plus en vue.

Deux parités (sur les scores de deux partout) ont sanctionné les matchs de la Stir face à l'Espoir, ainsi que l'ASK contre le CSK. Quatre buts ont sanctionné les débats. Les «strikers» s'appellent Wissem Jammazi, Chamseddine Jouini, Mehdi Ben Dhifallah, Chahir Issa, Tarek Nasri, Mohamed Mathlouthi, Hosni Laâbidi et Abdelkader Slama. Pour revenir à la bonne affaire marsoise de la journée. Les banlieusards ont ramené un précieux succès de Kerkennah. Thamer Salhi a été le bourreau des siens suite à un auto-goal. Enfin, le leader sfaxien, a lui aussi récolté trois points face à l'UST, et en déplacement S.V.P. Amine Stiti a vite fait de régler la question à la 3' de jeu.

Volets détails des rencontres, l'ASA doit une fière chandelle aux Tarek Khoudhaii, Zied Habibi et Iheb Troudi. Quant à Gafsa, elle a entretenu l'espoir par Amara Farjaoui, puis, plus rien !

Volet hiérarchie, les rangs se resserrent avec quatre clubs qui se tiennent en deux points, dans un mouchoir de poche comme on dit. Ainsi, l'ASM, Hammam-Sousse, Korba et Gafsa sont actuellement dans le rétroviseur du leader, idéalement placés. Le CSK a ramené un précieux nul de Kasserine. Quant à l'EGS Gafsa, il a subi la loi de l'Ariana, vainqueur sur le score de 3-1. Inquiétant pour des Sudistes annoncés comme favori de la compétition.

