Burkina Faso: Des associations alertent contre le risque de déstabilisation

Toutes les tueries qui ont eu lieu depuis 1987 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons soif de savoir qui est derrière. C'est lui aujourd'hui qui a à faire à la justice et répondre devant la justice de ce qu'il a fait », ajoute Dick Marcus.

« Le retour de Blaise, au contraire c'est une bonne chose pour nous parce que nous avons soif de savoir qui a tué Sankara qui a tué Norbert Zongo et Lingani Jean-Baptiste, etc.

Parce que nous avons chassé des gens qui ont fait 27 ans au pouvoir et de toute évidence ces gens étaient habitués à un certain nombre de choses, ils ne se seront pas prêts aussi à se laisser faire.

Ces organisations de la société civile disent interpeller le gouvernement burkinabè sur les manœuvres de certains dignitaires de l'ancien régime en vue de déstabiliser le pays. Au nombre de ces actions, les appels à la libération des généraux Diendéré et Bassolé, et les appels au retour de Blaise Compaoré.

