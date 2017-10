Ile Maurice: Yerrigadoogate - L'enquête suspendue au rapport de l'IT Unit

Où en est le Yerrigadoogate ? À ce stade, les autorités attendent le rapport de l'IT Unit pour poursuivre l'enquête.

Selon nos informations, les enquêteurs souhaitent vérifier s'il y a eu des échanges de communication entre les journalistes Nad Sivaramen, Axcel Chenney, Yasin Denmamode et Me Ashley Hurhangee. De même qu'entre ce dernier et Roshi Bhadain.

Une source proche du dossier précise que «les enquêteurs s'intéressent plus aux contenus des boîtes mail d'Ashley Hurhangee que ses SMS ou échanges de communication sur WhatsApp». Me Ashley Hurhangee avait été convoqué le vendredi 29 septembre. Il avait été interrogé under warning au Central Criminal Investigation Department (CCID).

Il avait été accusé par son ancien client Husein Abdool Rahim d'avoir comploté pour faire tomber l'ex-Attorney General Ravi Yerrigadoo. Mais selon Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, qui représente l'avocat, son client a donné sa version des faits et il n'a pas été pas convoqué de nouveau. «Mais il reste à la disponibilité de la police.»

Quant aux autres protagonistes, tels que Ravi Yerrigadoo, Shakeel Mohamed ou Roshi Bhadain, aucun rendez-vous n'a été pris pour leur convocation. «Les enquêteurs ne leur ont pas demandé de revenir. Ils avaient donné leur version des faits à titre de témoins. Mais si besoin est, la police va les convoquer de nouveau», confie notre source.