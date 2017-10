Burkina Faso: Année 2017-2018 - Comme si elle nous avait surpris !

Comment payer la scolarité ? Comment trouver les fournitures et un moyen de déplacement pour son enfant ? Que dire de l'essence et de l'argent de poche ? La solution pour les parents bancarisés est souvent le prêt scolaire.

Qui des deux a raison ? On ne saurait le dire mais le fait est là : à quelques jours de la rentrée scolaire et académique, les parents vivent au rythme des insomnies et des pertes d'appétit, car angoissés par la scolarité de leur progéniture.

Et un autre de tempérer : "Elle ne nous surprend pas. On la voit venir avec angoisse mais comment s'y préparer lorsqu'on doit faire face quotidiennement aux urgences ?"

S'il y a un secteur qui a connu l'accalmie, une année sans les grèves tous azimuts et qualifiées même de sauvages par certains observateurs, c'est bien celui de l'enseignement. Les communautés éducative et scientifique vont-elles renouveler cet exploit face aux nouveaux défis ? Rien n'est moins sûr.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.