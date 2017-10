Cameroun: Fecafoot - Le Secrétaire Général Blaise Moussa s'en va

Blaise Moussa désormais ancien Secrétaire General de la Fecafoot l'a annoncé lui-même sur sa page facebook en ces termes : « J'ai discuté en gentleman avec Me Dieudonné HAPPI sur ma position symbolique au regard de la nécessaire neutralité au cours de la normalisation du football camerounais.

Avec détachement et sans compromission j'ai accepté mon remplacement au poste de Secrétaire Général de la FECAFOOT par le compatriote Martin ETONGE. Encore qu'une nomination ne se discute pas puisque relevant du pouvoir discrétionnaire tout autant que son inverse.

Mais le dialogue initié par le Président du Comité de normalisation pour me sensibiliser a trouvé terrain fertile auprès de Moi, car mon vœu est au redecollage de notre football. Félicitations à l'heureux élu. Quel commentaire? AUCUN!!! Sinon Bonne chance!!! Comme Emile ZOLA je dirais « je verbalise simplement. Je laisse le soin aux moralistes de tirer la leçon ».

Ainsi le séjour de Blaise Moussa s'achève à la tour de Tsinga sur une note de satisfaction. Ayant été recruté du temps de l'ère Tombi A Roko sur un appel à candidature qui a vu plusieurs autres postulants, Blaise Moussa aura préféré l'avenir du football loin des batailles intestines et des quiproquo. Laissant place à son successeur en la personne d'ETONGE Martin, l'ancien Secrétaire général remet son avenir à DIEU et avoue n'avoir « aucun projet pour l'instant ».

La galaxie Eto'o s'agrandit à la Fecafoot

Après la nomination de tous les membres du Comité de normalisation de la Fecafoot qui sont de façon direct ou indirect une émanation de la volonté de l'ex-pichichi du championnat espagnol, Samuel Eto'o, voici encore que Martin Etonge s'ajoute à la liste. D'après plusieurs sources, ce ressortissant du Sud-ouest Cameroun avait à l'époque du règne de Tombi A Roko prouvé sa loyauté à Samuel Eto'o en enregistrant une conversation violente indexant l'ancien capitaine des Lions Indomptables. L'auteur de ces propos jadis étant incontestablement Tombi A Roko, il s'en suivra plus tard une véritable bataille entre Martin Etonge et Tombi A Roko qui aboutira au limogeage du tout nouveau Secrétaire Général de la Fecafoot.

Revenu par la force des circonstances prenant en compte aujourd'hui les assurances d'un sauvetage de la CAN 2019 promis par Samuel Eto'o au Chef de l'Etat Paul BIYA, Martin Etonge connaissant la maison Fecafoot devrait s'attaquer en tant que patron de l'administration en premier lieu aux recrutements fantaisistes effectués par Tombi A Roko avant son départ. Ce qui lui permettra de baliser la voie aux futures réformes qu'entreprendra le comité de normalisation pour mettre à l'écart les fossoyeurs du Football camerounais. Me Happi Dieudonné, actuel Président de ce comité, donnait il y a quelques jours le ton en annulant plusieurs commissions pour en laisser quelques unes juste à quelques jours de la fin du championnat national.

Comme épine dans le pied du travail de ce comité de normalisation existe sans aucun doute les anciens procès verbaux fictifs d'homologation de matchs ayant servi à gonfler le corps électoral qui a permis à Tombi A Roko de briguer un mandat exécutif à la Fédération

Camerounaise de Football. Martin Etonge, bien au fait de cette manœuvre jadis perpétrée par Tombi A Roko, pourra-t-il ouvrir la boite à pandore et procéder à une rupture des effets d'une mafia à laquelle il a participé pendant des années ? Sa nomination saluée et proposée par Me Happi Dieudonné sauvera-t-elle le football lorsqu'on sait désormais qu'Abdouraman a été « neutralisé » par Samuel Eto'o ? L'actuel Président d'étoile filante de Garoua qui doit beaucoup à Samuel Eto'o dans ses procédures au TAS, au regard du nouveau revirement, acceptera-t-il de se mettre en retrait pour laisser l'actuel équipe terminer ses réformes pour aboutir à une élection ? Just Wait and see.