Madagascar: Faites les parents

Réunion des parents dans un établissement scolaire d'Antananarivo. Les propos de la directrice de l'école auraient choqué plus d'un, surtout ceux qui sont de la vieille école des parents et de l'enseignement.

Le tout part du concept même de ce qu'est une école, un établissement scolaire. La directrice martèle que les enfants ne viennent pas à l'école pour « travailler » comme on a l'habitude de dire. Les enfants vont à l'école pour étudier, apprendre.

Étudier et apprendre ne signifient pas également étudier et apprendre de la même manière, avec un rythme homogène imposé par les établissements, à tous les enfantss. Aussi, certains enfants apprennent à lire et à écrire à l'âge de sept-huit ans alors que d'autres le feront à l'âge de quatre-cinq ans.

Pour cet établissement, on ne peut et on ne doit nullement qualifier ce fait de retard ou d'avance. C'est juste la différence des êtres humains.

Ce qui a été le plus choquant dans les explications de la directrice était cette phrase : « ne faites pas l'école à la maison ; faites les parents ». Choquant parce que de notre temps, l'école commence à la maison, se poursuit à l'école et revient à la maison. C'est-à-dire qu'avant même d'aller à l'école, les parents nous faisaient répéter ce qu'on a fait à l'école, puis on va en classe et après les maitresses nous faisaient ramener des tas de « devoirs à la maison ».

Vos enfants auront toute la vie pour apprendre et on a largement le temps. Laissez-nous faire l'école. Vous, faites les parents. Que ces rôles ne soient ni mélangés et surtout pas intervertis. Alors à la maison, sauf si votre enfant souhaite partager avec vous ce qui a été fait en classe, n'allez pas lui demander ce que lui a fait à l'école. N'allez pas non plus lui inventer des révisions, des devoirs car tout cela doit se passer à l'école.

Puis, convenons-nous que toute la vie ne s'apprend pas en cours, à vous d'apprendre à vos enfants la vie, la vraie. Une fois à la maison, faites les parents : apprenez à vos enfants à faire la lessive, le ménage, la cuisine, la vaisselle, à être responsable, à être aussi un enfant dans une famille. Car tout cela on ne l'apprend pas à l'école. Si vous ne le faites pas à la maison, à qui pensez-vous le confier ?

Pour les tout-petits et pour les grands aussi, espérons que les devoirs à la maison seront à tout jamais bannis et que ce soit vraiment un engagement des ministères en charge de l'éducation. De même, que les parents prennent conscience que faire faire des cours soi-disant « de rattrapage » à leurs enfants est criminel. Car, osons le dire, ce n'est pas toujours vrai que les premiers de la classe se débrouillent mieux dans la vie. Et puis, chacun son rythme, pas besoin de comparer son enfant à son cousin, sa cousine, le fils ou la fille du voisin. Qu'à tel âge, un tel sait faire ceci ou cela.

Comme le conclut si bien cette brillante directrice, ne pensez pas non plus que votre enfant doit impérativement faire mieux que vous. Il ou elle n'est pas né pour réaliser vos rêves à vous que vous n'avez pas réussi à faire. Un enfant a le droit de devenir boulanger, comme il a le droit de rêver devenir astronaute. Puis, le but ultime dans tout apprentissage, que ce soit à l'école ou à la maison devrait être le bonheur et non pas le savoir pour savoir ou pour seulement bien gagner sa vie.