Algérie: Les défis de l'agriculture tunisienne

A cette occasion, Son Excellence l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, a rappelé les actions menées par l'agence dans le secteur agricole, avec une mobilisation de plus de 270 millions d'euros depuis 1994.

M. Abdallah Rabhi, secrétaire d'Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a mis en exergue, de son côté, le partenariat étroit entre le ministère et l'agence pour la mise en œuvre de réponses appropriées aux grands enjeux de l'agriculture tunisienne. Parmi eux, la dégradation et la rareté des ressources naturelles (sol et eau) constituent une problématique centrale.

L'agroécologie fait des adeptes

La conférence a donné lieu à deux tables rondes, faisant intervenir des experts français et tunisiens : M. Christian Fusillier, responsable de la division Agriculture, Développement Rural et Biodiversité de l'AFD ; M. Eric Scopel, directeur de recherche au Cirad ; M. Karim Daoud, président du Synagri ; M. Salah Lamouchi, président de l'Apad (Association pour la promotion de l'agriculture durable) ; Mme Samia Maâmer, directrice générale en charge de l'Agriculture biologique ; Mme Murielle Trouillet, chef de projet de l'initiative 4‰ (visant des méthodes de séquestration du carbone dans les sols) ; et M. Hassen Chourabi, directeur général de l'Aménagement et la Conservation des territoires agricoles.

Ces interventions ont porté, dans un premier temps, sur la définition du concept de l'agroécologie et son inscription dans une logique de durabilité des systèmes de production. L'agriculture, au-delà de sa fonction économique, a également des fonctions sociales (emploi, maintien des activités des territoires ruraux) et environnementales (préservation du capital naturel). Des initiatives concrètes issues du travail sur le terrain, menées en Tunisie, ont été présentées à l'assistance.

La projection d'un film est venue enrichir les échanges avec la salle en présentant les résultats d'expériences de diffusion de techniques agroécologiques à travers certains pays du monde comme le Cameroun, le Cambodge et Madagascar. Cette conférence s'inscrit dans la série des événements organisés par l'AFD de Tunis dans le cadre du 25e anniversaire de son engagement en Tunisie.