Tunisie: Classe moyenne

Le projet de loi de finances 2018 est en cours de finalisation. Il porterait le sceau de la transparence et de l'équité fiscales au service de trois grandes urgences : l'équilibre des finances publiques, la relance économique par le biais de l'investissement et la création de nouveaux emplois. Tout le monde est appelé à contribuer à la réalisation de ces objectifs et à consentir à cet effet des sacrifices.

Jusque-là, c'est clair comme de l'eau de roche. Les choses se compliquent quand les petits calculs partisans, les caprices corporatistes, les cercles d'influence et les lobbies pointent le nez et gagnent du terrain. Le contraire des «mains tremblantes», le courage, serait de stopper net ces intrusions. Le gouvernement est dans son rôle en voulant redresser les finances publiques afin de pouvoir enfin dégager de nouvelles voies à l'investissement public et aux transferts sociaux.

L'Utica est dans son rôle en défendant l'entreprise qui crée de la richesse et qui s'acquitte de son devoir fiscal. Son souci de préserver les ressorts de la pérennité et de la compétitivité du secteur privé est tout à son honneur. L'Ugtt est également pleinement dans son rôle en se souciant des droits des travailleurs. Elle l'est d'autant plus que le pouvoir d'achat se réduit comme une peau de chagrin et que la crainte du déclassement social est bien réelle.

Tous s'accordent à dire que l'économie nationale a fait montre au cours de ces dernières années d'une forte capacité de résilience. Mais beaucoup omettent de dire que cette résilience, nous la devons surtout à la classe moyenne. Le peu de croissance réalisée jusque-là est principalement le fait de la consommation, les deux autres moteurs de la croissance, l'investissement et l'exportation, tournant vaille que vaille et à bas régime.

Au regard du régime fiscal auquel elle est assujettie, la classe moyenne génère à elle seule la plus grande part du PNB et concentre l'essentiel de la solidarité nationale. Elle est de surcroît et à chaque fois, le candidat «idéal» pour supporter des «mesures exceptionnelles». Ne serait-ce que parce qu'elle est le ciment et la colonne vertébrale d'une société politiquement stable et économiquement prospère et entreprenante, prenons garde de ne pas la faire basculer dans la pauvreté.