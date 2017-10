Tunisie: Débattons, débattons...

Dans une récente interview à la télévision nationale, M. Béji Caïd Essebsi a exhorté le gouvernement à s'adresser à la nation sur les grands choix économiques prioritaires. C'était le 18 septembre et il n'en est toujours rien.

Bien pis, il y a deux semaines, M. Ridha Chalghoum, nouveau ministre des Finances, présentait les grandes priorités du gouvernement à l'ambassadeur de France en Tunisie, M. Olivier Poivre d'Arvor.«Parmi les grandes lignes du programme du gouvernement, les sujets de la réforme fiscale, du nouveau modèle de développement et des finances publiques ont été abordés par le ministre», pouvait-on lire dans un communiqué officiel. Ledit communiqué concluait comme suit : «Olivier Poivre d'Arvor a réitéré le soutien de la France à la Tunisie aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Le président français, Emmanuel Macron, devrait d'ailleurs effectuer une visite en Tunisie prochainement.»

Décidément, certains vieux réflexes ont la peau dure. À l'instar du tristement célèbre complexe du colonisé, dont notre ministre des Finances a administré la preuve de la permanence par l'absurde. Ou via l'absurde. Que nos partenaires étrangers, européens en prime, soient informés, il n'y a guère de mal. Encore faut-il, auparavant, informer l'opinion tunisienne et débattre sérieusement autour de questions qui s'inscrivent de plain-pied dans le vécu des citoyens.

Ceci côté cour. Côté jardin, on n'est guère mieux loti. Le gouvernement maintient le flou quant à ses orientations économiques et sociales prioritaires ou immédiates. Cela ne manque guère de générer des rumeurs, des extrapolations et autres lectures fragmentaires ou biaisées, émaillées de conjectures, parce que fondées sur des fuites.

La vieille culture du secret douteux, propre à l'administration tunisienne, a encore bon dos. Celle de l'extraversion et du culte du «maître» étranger aussi. D'ailleurs, en très grande partie, les orientations économiques et sociales gouvernementales sont dictées par le Fonds monétaire international (FMI).

C'est un secret de Polichinelle que d'y souscrire. On n'a pas le choix, nous dit-on. Soit, mais, à bien y voir, c'est comme se prévaloir d'une turpitude. Parce que les dix gouvernements qui se sont succédé depuis la révolution de 2011 n'ont fait qu'enfoncer le clou de la faillite économique et de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. C'est on ne peut plus évident lorsqu'on considère les déficits faramineux de nos balances des paiements et commerciale ainsi que notre endettement extérieur intolérable ou nos rapports avec le FMI et la Banque mondiale.

Partout, nous sommes dans une très mauvaise posture, inférieure et avilissante, regorgeant de servitudes, le couteau sous la gorge.

Un bémol à ce tableau sombre toutefois. Les débats autour de la loi de finances font désormais l'objet d'une attention citoyenne bien ancrée. Les gens veulent être informés. Partis politiques, médias et société civile s'en saisissent volontiers.

Cela traduit bien une évolution somme toute salutaire.

Ce qui souligne d'ailleurs davantage la fantasmagorie du silence gouvernemental sur les questions économiques et sociales lancinantes.

Les Tunisiens en ont marre de la politique. Les débats oiseux, faisant du surplace autour d'abcès de fixation tenaces, ont fini par lasser. La monotonie des éternels protagonistes de vieux clivages à forte teinte idéologique s'avère contre-productive. Et il y a fort à parier qu'on parlera sous peu non point de vote utile mais de vote sanction. Et tout le monde en aura pour son compte.

Les partis signataires dudit Document de Carthage ayant présidé à la formation du gouvernement dit d'union nationale débattent entre eux.

Des échanges énigmatiques dans une chambre obscure en somme. Mais cela demeure toujours éclectique, à défaut d'un débat national ouvert.

Parce que, en dernière instance, les partis ne représentent que leurs sociétaires. Sans parler des études et sondages attestant de leur perte de vitesse et de la chute vertigineuse de leur capital de confiance et de légitimité auprès de très larges franges de l'opinion.

Dans son livre intitulé «L'étrange défaite», Marc Bloch avait fait un constat amèrement lucide : «Les hommes raisonnent toujours avec une "guerre de retard"» avait-il écrit. On ne saurait mieux dire.