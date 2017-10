Tunisie: Un projet de modernisation avec les partenaires français et italiens

La gestion du projet est assurée par l'Unité de gestion du programme d'appui à l'Accord d'association et à la transition. L'objectif général de ce jumelage est d'aider l'Institut national de la statistique à fournir à la société tunisienne les connaissances nécessaires à son développement dans un nouveau contexte démocratique, économique et social, et de mieux servir les besoins des utilisateurs par la production de statistiques, dont la qualité est conforme aux normes internationales, particulièrement celles en vigueur dans l'Union européenne.

Un système d'information intégré

Le projet de jumelage comporte cinq composantes, dont une concerne le cadre législatif et institutionnel du système statistique tunisien. L'objectif est l'adoption d'une nouvelle loi statistique et la consolidation de l'institut, ainsi que l'implémentation de la charte par l'INS. Quant à la modernisation de l'INS, elle se fera à travers la réorganisation de l'institut, sa certification, la mise en place d'un système d'information intégré et d'un centre de formation opérationnel.

La révision du système de la comptabilité nationale tunisien permettra le basculement au nouveau système des comptes nationaux des Nations unies (le SCN 2008) et le changement de l'année de base de comptes, ainsi que le développement des comptes trimestriels, la répartition régionale du PIB, l'élaboration des comptes financiers en flux et de patrimoines et la mesure de la contribution des Institutions sans but lucratif et du secteur informel.

Le développement des statistiques régionales sera concrétisé par la réorganisation du fonctionnement des Directions régionales, la formation du personnel des directions régionales et la mise en place du système de production de statistiques régionales.

Enfin, la politique de diffusion et de communication de l'INS vise l'amélioration du système de collecte de données, le renforcement des normes d'échanges de données (Sdmx), la politique d'accès aux données et la communication et la relation avec les utilisateurs.