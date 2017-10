Burkina Faso: Rentrée politique du CDP / Achille Tapsoba, le président par intérim - « Maintenant, nous sommes pour l'alternance »

Le plan Marshall du régime, le PNDES, a-t-il dit, a « accouché d'une souris ». « Avant, à notre époque, on disait que la vie était chère, elle était dure, maintenant, à l'époque de certains, la vie est plus que cailloux, elle est rock ».

Et de donner ce message : « Ceux qui nous choisiront pour alliés dans les luttes politiques futures pourront compter sur une force de mobilisation de grande ampleur, revigorée et motivée à bloc. »

L'objectif final est que le parti de l'épi et de la daba soit de nouveau présent sur toute l'étendue du pays, « depuis les villes jusque dans les hameaux les plus reculés », a-t-il poursuivi.

Cette traversée du désert n'est plus qu'un mauvais souvenir, le CDP se sent pousser des ailes. C'est du moins le message qu'entendaient donner les responsables du parti par la tenue de cette rentrée politique.

Certains militants ont ressorti du placard des habits en pagne aux motifs et couleurs du CDP. Le tissu a peut-être pris un coup de vieux mais l'honneur est sauf : l'épi et la daba, éternels emblèmes de cette formation politique, sont toujours là.

« Relancer le parti dans la cohésion et la solidarité », c'est sous ce signe que le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a tenu à Ouagadougou le 30 septembre 2017 sa rentrée politique. « L'ex-parti-Etat, « qui entend marquer par cette démonstration de force son retour sur la scène politique, ne cache plus son ambition de reconquérir le pouvoir qu'il a perdu les 30 et 31 octobre 2014. « Nous sommes convaincus de la possibilité de l'alternance », a notamment déclaré son président par intérim, Achille Tapsoba.

