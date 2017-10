Sénégal: La COSYDEP initie une foire des innovations en éducation et formation

Dakar — La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) organise la Foire des innovations en éducation et formation, vendredi et samedi prochains au Centre culturel Blaise Senghor pour "une participation de tous les acteurs au développement d'une éducation inclusive et de qualité pour tous".

L'idée est de travailler à "l'ouverture d'espaces de dialogue, de partage d'idées novatrices et d'expériences porteuses de changements", a expliqué le coordonnateur national de la COSYDEP, Cheikh Mbow, lors d'un point de presse, dimanche, au siège de l'organisation, à Dakar.

"L'organisation d'une foire prend son origine dans cette ferme volonté d'aborder les questions autrement en changeant de paradigmes mais également la nécessité de renforcer la collaboration entre les acteurs et de rendre visibles les innovations dans le secteur", a-t-il souligné.

L'objectif pour la COSYDEP est de contribuer à la "création de conditions pour un dialogue pluriel, positif et constructif entre les acteurs et partenaires de l'éducation sur les expériences réussies et les innovations en vue de favoriser une meilleure prise en charge des problèmes du secteur", a-t-il ajouté.

Pour le président du Conseil d'administration de la COSYDEP, Moussa Mbaye, il s'agit pour la coalition et ses partenaires de rendre visibles les innovations et bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation et de favoriser des partenariats plus structurés, plus pertinents et plus efficaces entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques.

La foire sera articulée autour d'expositions d'organisations membres de la COSYDEP, d'ONG internationales, d'organisations d'enseignants, des partenaires techniques et financiers (PTF), d'organisations du secteur privé et des services de l'Etat.

Au programme de la foire également figurent des panels sur des thématiques d'actualité, des possibilités d'échanges de manuels scolaires entre parents ou apprenants, mais également des dons de livres pour des cibles défavorisés.