Madagascar: Palais de Justice Anosy - Laissé sans aucune mesure de sécurité

En tout cas, force est de constater que le dialogue est complètement rompu entre les deux parties protagonistes. A rappeler que le syndicat des magistrats veut une justice indépendante, qui met fin aux interventions et aux pressions des politiques. D'après le SMM, on peut y arriver sans passer par la révision de la Constitution.

Sans issue. Le bras de fer entre ces syndicats et le ministère de la Justice reste sans issue. L'appareil judiciaire a été paralysé pendant les jours où les magistrats et les greffiers observaient leur grève. Jeudi dernier, l'Etat estime avoir marqué un point après avoir pu inculquer dans l'opinion publique que les grévistes ont enfreint la loi en entravant à la liberté des autres.

Les agissements de l'huissier de Justice et des éléments des forces de l'ordre qui ont brandi leurs armes dans les couloirs du Palais ont été condamnés avec véhémence par le syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) et le syndicat des Greffiers de Madagascar (SGM) qui poursuivent leur grève ce jour.

