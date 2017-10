Madagascar: MAE - Du forum de la diaspora au Conseil des Ministres de la COI

Issu de la deuxième promotion, il a occupé successivement les fonctions d'Attaché de Presse et chef cabinet du ministre à Anosy et premier conseiller de l'Ambassade de Madagascar au Canada jusqu'en mars 2016.

Le chef de la diplomatie malgache conduit la délégation malgache composée entre autres de Mija Rasamizafy, chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade de Madagascar à Maurice et du nouveau SG du ministère Eric Ratsimbazafy. Ancien DG des Opérations, il a d'abord été journaliste politique dans notre rédaction avant d'étudier à l'ENAM (section Agents diplomatiques et consulaires).

Ce premier événement national de rassemblement des natifs et enfants de Madagascar dans le monde permettra de recueillir les attentes et tous les éléments pertinents de réflexion en vue de l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora.

