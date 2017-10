Madagascar: Coupe des clubs champions de l'Océan Indien - Un très beau doublé malgache !

Au bout et malgré le talent certain de Fanja Raholisoa ou encore de Charlette Razanajao, le TAMIFA s'est incliné par 67 à 42.

TAMIFA fatigué. D'abord chez les dames où Fandrefiala a gagné son match à l'usure devant TAMIFA qui a franchement séduit après sa victoire de samedi contre le MB2ALL. Hier, cette débauche d'énergie supplémentaire a coûté cher au groupe de Fandriana qui s'est même offert le luxe de mener au score aux deux premiers quart-temps avant de sombrer corps et biens sous les assauts répétés de Fandrefiala conduit par une Sarobidy Randriatahina des grands jours mais également de Ravaoma qui totalisaient à eux deux plus de la moitié des points de leur équipe. Sous le coup de la fatigue, TAMIFA n'était plus que l'ombre de lui-même durant la deuxième moitié de la finale.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.